La Rvfleuze frappe fort avec son freestyle "Colors", il se confie comme jamais

La Rvfleuze vient de dévoiler sa performance chez COLORS avec son morceau "Argent Sale", dans lequel on en apprend un peu plus sur son vécu, et ça fait le buzz !

C'est clairement le nom qui circule le plus dans le rap game ces derniers mois : La Rvfleuze semble être en train de prendre une nouvelle dimension, lui qui est omniprésent dans le rap français. Alors qu'il vient tout juste d'annoncer son premier album, "Numéro d'écrou", qui sortira en Mars, le rappeur a multiplié les gros feats dernièrement. Hier soir, il a dévoilé son passage sur la célèbre chaîne COLORS, pour rapper son morceau "Argent Sale", qui sera probablement sur l'album. Un titre dans lequel on apprend beaucoup de choses sur l'artiste et son vécu.

La Rvlfeuze a donc fait son apparition sur la célèbre chaîne allemande COLORS, signe qu'il a vraiment passé un cap en terme de réputation et de statut. Et qu'on se le dise tout de suite : la performance est surprenante, dans le bon sens du terme. Tout le monde s'attendait à une prod drill bien sombre comme d'habitude avec le rappeur, mais le mood était finalement complètement différent. Instru solennelle, quelques notes de piano, on sent que le rappeur est venu pour dire des choses.

Et effectivement, le rappeur du 19ème a rappé tout son vécu, en particulier ce qui concerne son passage en détention. Il explique comment ses mauvais choix l'ont amené en prison, où il a perdu énormément de temps, bre,f un texte introspectif assez touchant. On valide fort la performance, et on a donc encore plus hâte de voir ce que son album va donner !