La Rvfleuze : avant le rap, il était footballeur à l'AJ Auxerre : "après, j'ai fait beaucoup de conneries"

Avant de traumatiser le rap game français, La Rvfleuze aurait pu avoir un tout autre destin.

"La banlieue influence paname, paname influence le monde", rappait Lartiste sur le refrain du célèbre morceau de Médine, "Grand Paris". On ne peut pas le nier : que ce soit dans la musique, dans la mode, ou bien même dans le football et le sport en général, les jeunes venus de banlieue ont contribué à faire rayonner la France ces dernières années, certains dans tous les domaines en même temps. Ce n'est pas La Rvfleuze qui dira le contraire : avant de devenir une des révélations rap de ces dernières années, il a été footballeur à Auxerre !

C'est une information que seuls les vrais fans du rappeur connaissaient, même si on pouvait s'en douter au vu des nombreuses références sportives qu'on peut retrouver dans les textes de La Rvfleuze : avant le rap game, et avant la prison, le rappeur du 19ème aurait pu être joueur de football professionnel ! Lors d'une interview pour Konbini, on lui a demandé quel était son sport de prédilection :

Mon sport de prédilection, c'est le foot, rien d'autre. Je faisais pas de rap, je faisais du foot, j'ai jamais pensé à faire du rap. [...] j'ai fait Clairefontaine, j'ai joué à Auxerre, après j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Voilà, j'ai arrêté le foot et j'ai fait du rap.

A l'image de Guy2Bezbar, ou même de Sefyu pour les plus anciens, La Rvfleuze aurait donc pu prétendre à une carrière dans le foot, mais la vie en a décidé autrement. Au lieu de fracasser les buts, il a fracassé des serrures, puis des instrus, au point de devenir un des rappeurs les plus en vue de l'année 2025.

Pas sûr qu'il y ait gagné au niveau du salaire, mais il a fait le bon choix : les carrières dans le football sont bien souvent très courtes, notamment à cause des blessures qui peuvent y mettre fin. Alors que dans le rap français, on peut continuer à découper même avec une jambe en moins !