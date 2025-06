La Rvfleuse ne va jamais au "Tie Break"

Le rappeur du 19ème ne met que des aces.

Le 19 ème arrondissement semble être en train de prendre possession du rap français ! Après La Mano 1.9, un autre rappeur est en train de venir terroriser le game, maintenant qu'il est enfin sorti de prison : La Rvfleuse, qui est en train de tout niquer sur Youtube avec son nouveau clip, "Tie Break". Un titre rempli de références au tennis, qui sort en pleine période de Roland-Garros, le timing ne pouvait pas être plus parfait. Au niveau du contenu, on a droit à un gros son drill, bien rythmé, qui nous parle principalement de la street, du business et de la taule, le tout en restant très crédible, bref, attendez vous à entendre parler de lui assez souvent dans les prochains mois.