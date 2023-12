PNL fête Noël avec tous les Tarterêts

Les Deux Frères s'investissent pour les gens de leur quartier.

On a souvent remarqué, avec une grande déception, que les rappeurs actuels avaient un peu abandonné le côté politique ou engagement dans leurs textes, tout comme dans leurs actes. C'est aussi l’époque qui veut ça, puisque les gens se referment de plus en plus sur eux-mêmes, leur petit confort, leur petite famille, leur "communauté", et semblent peu concernés par ce qui se passe autour d'eux quand ça ne les concerne pas directement. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas de PNL. Le groupe a toujours pris position sur les sujets qui lui tiennent à coeur, et les Deux Frères n'hésitent pas à s'impliquer dans la vraie vie.

Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, lorsque Noël approche, Ademo et NOS organisent avec la team Que La Famille une distribution de cadeaux aux Tarterêts, le quartier dont ils viennent et qu'ils ont rendu célèbre dans leurs clips incroyables. Une manière de rendre à leur communauté la force qu'ils ont donné au groupe, mais surtout de venir apporter un peu de réconfort dans un quartier qui reste très difficile et touché par la précarité.

Comme chaque année PNL et l’équipe Que la famille ont réalisé une distribution de cadeaux aux Tarterêts ! 🎁 🎄pic.twitter.com/YMrcZh4TYt — RAPLUME (@raplume) December 19, 2023

Une implication de PNL qui rappelle celle de certains rappeurs US, qui n'hésitent pas à organiser de grandes distributions de cadeaux, ou de nourriture, à l'occasion de Thanksgiving ou de Noël. On se rappelle notamment que Young Dolph (paix à son âme) faisait ça dans son hood de Memphis, chaque année. On remercie évidemment PNL pour les travaux, et on espère que ça donnera des idées à d'autres rappeurs en France, même si on a des doutes...