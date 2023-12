PNL : les chiffres fous de “Gaza”

Un succès plus que prévisible pour leur premier titre en quatre ans.

Cela faisait quatre ans que PNL n'avait rien sorti. Quatre ans depuis la sortie de leur dernier album, "Deux Frères", que le public d'Ademo et N.O.S attendait avec impatience le retour de leur idole. Alors que les tensions entre Israël et Palestine se sont intensifiées ces derniers mois, les deux rappeurs sont sortis de leur silence pour prendre la parole et alerter leurs fans sur le sujet. Avec l'envie de déliver un message d'amour, de paix et d'unité, PNL a dévoilé ce samedi 9 décembre leur tout premier titre en quatre ans : "Gaza". Un retour qui survient dans un contexte compliqué mais, très attendu par le public, le nouveau single du duo des Tarterêts bat des records.

Tout le monde était au rendez-vous à la sortie de "Gaza". 24 heures après sa parution, il réalise 761 130 streams et se retrouve en même temps à la première place du Top 50 sur les plateformes de Spotify et Apple Music. Un véritable engouement pour PNL, qui, avec ce premier morceau en quatre ans, accomplit son meilleur démarrage de l'année en 24 heures sur Spotify. Le dernier en date étant la sortie de "MW2" de Freeze Corleone en septembre dernier, avec 772 925 streams en 24 heures. Ce lundi 11 décembre, "Gaza" cumule déjà plus d'1,3 millions de streams sur Spotify. L’argent généré par le single ira d'ailleurs à "des associations venant en aide à la Palestine ou ailleurs, visant à aider des civils opprimés dans le monde entier". Des chiffres fous pour un morceau réaliser pour le bonne cause. PNL sait définitivement s'y faire.