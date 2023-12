PNL publie un message de paix et d'amour avec "Gaza"

Le grand retour du duo quatre après "Deux Frères".

C’est un retour qu’on aurait aimé apprécié dans un autre contexte. Cette semaine, tous les regards étaient portés sur PNL. Alors qu’il n’a rien sorti depuis "Deux Frères" en 2019, le duo des Tarterêts a annoncé un retour surprise pour ce week-end, avec la publication d’un tout nouveau single inédit : "Gaza". Attendu pour le vendredi 8 décembre, c’est finalement samedi que le morceau a vu le jour, pour le plus grand bonheur des fans des deux rappeurs français.

Avec "Gaza", c’est un véritable message de paix que les deux frères partagent avec son public et au monde entier. Relativement discrets, N.O.S et Ademo se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour alerter sur le conflit israélo-palestinien. Alors qu’il annonçait récemment vouloir "apporter sa pierre à l’édifice pour la paix dans le monde", Ademo n’a pas tardé avant de mettre ses dires en place. "Il était une fois, un jour de paix…", peut-on entendre dès le début du titre. Sur une production aérienne produite par Boumidjal, HoloMobb, Joa, Snow et Sam Lawson, PNL déverse un texte respirant la liberté, la paix et l’amour.





"Nous ne pouvons détourner les yeux"

"Il y a des moments où on se doit de prendre la parole hors musique quand nous sentons que la division et le mal sèment des doutes dans les cœurs de tous", explique PNL dans un long texte publié sur les réseaux sociaux. "On s’exprime depuis un moment sur ce conflit qui crée de plus en plus de victimes innocentes tous les jours, principalement des enfants, poursuivent les deux frères. Ce conflit engendre une souffrance extrême qui nous saute au visage et nous ne pouvons détourner les yeux".

Ainsi, l’argent généré par le single ira directement à "des associations venant en aide à la Palestine ou ailleurs, visant à aider des civils opprimés dans le monde entier". PNL partage également un mail afin de récolter des fonds : [email protected]. Ademo et N.O.S concluent : "Nous souhaitons dire ensemble que nous n’acceptons et n’accepteront jamais ces crimes contre l’humanité et continueront d’aspirer au respect des droits humains et à la justice pour chaque peuple et humains de ce monde."