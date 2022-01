PNL : N.O.S confirme son engagement social

Depuis la sortie de l'album "Deux Frères" en 2019, le duo PNL s'est fait extrêmement discret musicalement parlant mais également sur les réseaux... Parfois, tout de même, le plus jeune des deux frères, N.O.S, prend le temps de partager ses bonnes actions avec les fans et internautes du monde entier, comme durant cette période de Noël. N.O.S a choisi les fêtes de fin d'année pour d'offrir des cadeaux aux enfants du quartier des Tarterêts.

Dernièrement, il s'est mobilisé une fois de plus. Le rappeur a en effet mis en avant l'association WFP (programme alimentaire mondial), dans sa story. Le frère d'Adamo a expliqué qu'il s'agissait d'une association qui vient en aide aux personnes souffrant de la famine partout dans le monde. Il a également pris le temps d'ajouter un lien à sa story afin que chacun puisse y mettre du sien.

Le lien mène directement à la cagnotte du Programme Alimentaire Mondial, l’organisme d’aide alimentaire de l'ONU (à retrouver juste là pour ceux et celles qui "pourront et voudront" comme le dit N.O.S dans sa story) :

Il a ajouté ensuite :

"Je vous fait aussi un petit message pour vous partager une préoccupation qui idéalement devrait être la nôtre. En ce moment même, tout de suite, il y a des enfants qui meurent à petit feu, le ventre vide, pas très loin de chez nous. On est nombreux à penser à eux et on est nombreux à rêver de pouvoir faire quelque chose, pour permettre ne serait-ce qu’à un enfant, une petite fille, un petit garçon, d’avoir quelque chose dans l’estomac, aujourd’hui, demain ? InchaAllah. J’aimerais faire quelque chose et par la même occasion, j’aimerais aussi que ceux qui le peuvent, participent à aider, à apporter ne serait-ce qu’un repas et que chacun aide avec ses moyens, pas plus. C’est une des plus belles choses que la vie nous offre, avoir la possibilité de nous aider les uns les autres. Cette fois-ci c’est pour de la nourriture, et pour permettre à des enfants de pouvoir survivre, jusqu’à demain, si dieu veut."