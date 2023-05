Sadek raconte sa transformation et revient sur la fameuse photo qui avait choqué Internet

Sadek s’est confié en interview. Il n’a pas hésité à revenir sur ce qui avait motivé l’idée du bad buzz orchestré par ses soins, pour la sortie de l'album "Changement de propriétaire".

Il y a plusieurs mois de cela, le rappeur avait averti tout le monde, 2023 sera son année. Cette dernière a effectivement commencé sur les chapeaux de roues, notamment lorsqu'il avait choqué sa fan base (mais pas que) avec un cliché inquiétant. Regard aguerri, cheveux décoiffés, apparence négligée, la photo avait immédiatement suscité l’inquiétude de ses fans et les moqueries de ses détracteurs. En réaction à l’engouement général, il avait par la suite fait une déclaration qui annonçait en réalité, la sortie de son album "Changement de propriétaire". Un beau coup de pub, finement mené par le rappeur.

Sadek a donc changé, que ce soit physiquement ou mentalement. Un travail personnel qui n’a pas été de tout repos et dont il parle sans problème, que ce soit en s’interviewant lui-même ou derrière le micro de Driver dans Featuring. Effectivement, il explique comment il a "utilisé ses ennemis pour faire sa promotion" :

"Ce qui est risqué sur ce genre de “happenings” c’est que tu peux t’attendre à ce que tu veux, mais ça peut très bien ne pas se passer comme prévu. Nous pour le coup, sur le 0,1% de chance qu’on a, c’est qu’on l’avait prévu comme ça et ça s’est passé comme ça. Ce qui était intéressant dans ça, c’était d’utiliser dans la promotion, les gens qui se réjouiraient de cette photo. Il y a eu Booba, il y a eu Bassem et d’autres influenceurs à gauche à droite. Des gros comptes".

Il continue :

"Ça a mis la lumière sur le reste et surtout ça a montré qu’avec Internet on peut vous faire croire tout et n’importe quoi. Pour partager et se réjouir d’une photo, c’est clairement qu’ils se considèrent comme mes ennemis, même si moi aujourd’hui je n’ai plus d’animosité envers personne. Utiliser ses ennemis pour faire sa promotion, c’est quand même toujours sympathique".