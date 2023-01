Sadek explique sa transformation en s'interviewant lui-même

Et il a beaucoup de choses à se dire.

Sadek poursuit la promotion de son prochain album "Changement de propriétaire". L’occasion pour lui de dévoiler un nouveau concept, l’auto-interview avec deux versions de lui-même.

Le rappeur de Neuilly-Plaisance est plein de ressources et a mis les bouchées double pour la sortie de son prochain opus. Appelé "Changement de propriétaire", le projet sortira le 27 janvier et marque le retour en force de l’artiste dans le rap game. En effet, en plus de cet album, il en a également annoncé deux autres courant 2023. L’année s’annonce donc chargée pour Sadek, qui ne lésine pas sur la promo. Effectivement, il a démarré fort avec un passage remarqué sur la chaîne Colors. Il a su, d'ailleurs, encore une fois, faire preuve d’ingéniosité en surfant sur le buzz de son interprétation pour faire la promotion du projet.

Désormais, à une semaine de la sortie de Changement de propriétaire, Dek-sa propose un nouveau concept : s’interviewer soi-même. Avec l’interview "Sadek M’a Tuer", le rappeur fait face à lui-même, aux deux facettes de sa personnalité. Sur un fauteuil, on retrouve un Sadek bien coiffé, calme, avec des questions pertinentes qui règle ses comptes avec en face de lui, un autre Sadek. Ce dernier, assis sur une chaise tel un accusé, est beaucoup plus énervé et surtout, plus négligé (ce qui n’est pas sans rappeler une certaine vidéo qui avait choqué les internautes en décembre dernier). Une mise en scène originale qui permet surtout à l’artiste de se livrer.

Toute l’interview tourne, forcément, autour du changement, à commencer par son changement physique. Il aborde aussi son évolution, face à l’homme qu’il était dans le passé, son combat contre les influenceurs, les polémiques, ou encore son retrait des réseaux sociaux. Un moment authentique et sans filtre qui rapproche le public du personnage et de l’homme derrière. Une interview qui illustre ce que Sadek nous prépare avec son prochain album, dans lequel il sera seul, sans aucun feat.

Vivement vendredi !