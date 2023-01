Sadek : découvrez la tracklist de "Changement de propriétaire"

Un projet 100% solo, sans aucun feat.

Sadek fait partie des rappeurs qui ont toujours eu une belle côte de sympathie dans le rap game, depuis ses débuts. On se rappelle notamment de l'époque du freestyle à 10 000 euros, où il devait être opposé à Jarod et Sofiane (une idée finalement avortée). Fier représentant du 93, il était de la bande du "93 Empire", mais il a ensuite connu un petit passage à vide après son clash contre Booba (un clash démarré car à l'époque, B2O était encore ami avec Marc Blata, comme quoi tout va très vite dans ce monde...).

Mais tout ça est de l'histoire ancienne : place au nouveau Sadek, au Sadek 2.0 en mode "Sicilien", le morceau dévoilé par le rappeur le mois dernier, qui avait fait le buzz à cause d'une prétendue "transformation physique". L'artiste se prépare à sortir un tout nouvel album, raison pour laquelle il se faisait discret ces derniers temps : il travaillait dur. D'autant plus dur qu'il s'agit d'un projet 100% solo sans aucun featuring. L'album s'appellera "Changement de Propriétaire".

Il sera disponible à partir du 27 janvier, et Sadek a dévoilé la tracklist de l'album sur Twitter. On y retrouvera évidemment "Sicilien", mais on ne connaît pas trop les autres titres. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'il nous réserve, puisqu'il a l'air très en forme. Et le fait que l'album ne fasse que 15 titres, et sans aucun featuring, semble montrer que c'est clairement l'artistique et la vision personnelle du rappeur qui seront mis en avant dans l'album, plus que de penser le projet pour rentrer dans les "tops streaming". Et ça, évidemment, on apprécie fort ! Et vous ?