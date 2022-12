Sadek fait son grand retour avec "Sicilien" !

Après avoir fait croire à une mauvaise passe, joli coup de com'...

Cela faisait quelque temps qu'on entendait plus parler de Sadek. Suite à son beef violent avec Booba, le rappeur du 93 se faisait discret sur les réseaux... Jusqu'à il y a quelques jours, et une étrange photo de lui qui avait prétendument "fuitée". Sur cette dite photo, on le voyait amoindri, fatigué, longs cheveux et grosse barbe.

UNE BLAGUE ? NON UN BON COUP MARKETING

Et bien tout ça était bien évidement un gros coup de com' ! En effet, mercredi 14 ce bon vieux Sadek sortait du silence sur les réseaux avec un post instragram : "Bon je vois une photo de moi circuler... j'avais plus envie de parler, mais je veux pas qu'on parle à ma place non plus, je vous expliquerai tout demain à 22h en live sur ma chaine youtube". Le live était intitulé "Je suis triste, j'arrête ?". Vous sentez la vanne ? Quelques minutes après, Sadek diffusait en avant-première sur son live son nouveau clip "Sicilien".

On voit dans le clip, un Sadek alcoolique, mal sappé qui vit aux milieux des cafards se faire kidnapper par un nouveau Sadek sapé en mafieux. Ce dernier finit par défenestrer et pendre son double looser du haut d'un immeuble, sur lequel est inscrit "Changement de propriétaire".

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un coup de com' réussi puisque même le Duc s'est fait avoir en relayant la photo sur Twitter, et donc en faisant de la pub pour Sadek bien malgré lui ...

La raison de toute cette mise en scène : Un nouvel album peut être ? A moins que ce soit "Instincts Productions" une boîte de production audiovisuelle et de management dont Sadek serait le nouveau poulain ? Il semble pourtant que l'entreprise soit dirigée par… M.Bourguiba lui-même depuis 2018. Bref, on n'en a pas fini avec les filouteries de ce bon vieux Johnny.