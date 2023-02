Sadek s'explique sur son incroyable transformation physique

Le rappeur a bien changé depuis ses débuts.

Sadek, aka Johnny Niuuum, fait maintenant partie des figures qui comptent dans le rap français. Avec plus de 10 ans de carrière, il fait désormais partie des tauliers, d'autant qu'il commence à avoir un paquet de bangers / hits au compteur, ainsi que d'autres morceaux plus profonds reconnus par tous.Il vient d'ailleurs de dévoiler un tout nouveau projet, "Changement de propriétaire", dispo depuis début janvier et dont vous connaissez déjà certains titres, comme "Sport de riche".

Mais si on se rappelle de ses débuts, une chose peut vous frapper : l'apparence physique du rappeur, qui a elle aussi bien évolué avec sa carrière. Au niveau des sapes, de l'attitude, mais aussi au niveau de la silhouette / corpulence. Lui qui avait toujours affiché un beau ventre de bon vivant, est apparu bien aminci ces dernières semaines lors de la promo de son album. Une transformation physique radicale mais qui n'a rien à voir avec l'esthétique ou le style : Sadek veut simplement vous épater.

Et pas n'importe comment : il veut choquer tout le monde en devenant un des meilleurs artistes de scène en France. Pour ça, il faut effectivement une bonne condition physique, et le rappeur du 93 s'est donc remis au sport, de manière très sérieuse. Il avait déjà averti ses fans dans "Robuste", un de ses sons de 2021 : "J'suis à la piscine j'fais du sport". Il a visiblement bien suivi son programme, et dans sa story Instagram, il commence déjà à teaser ses fans à propos de ses futures apparitions sur scène.

On a hâte de voir ce que ça va donner, et vous?