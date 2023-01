Sadek, Rohff, Ninho, La Fouine et Kekra s'envoient de la force

C'est assez rare pour être souligné.

Le rap français est souvent résumé à des choses négatives quand on ne parle pas de musique : les clashs, les peines de prison, les arrestations, les bagarres etc. Mais, en réalité, le rap français est aussi traversé de grands élans de générosité et de gentillesse. On le voit bien en ce moment et il nous paraissait important de le souligner. Car non, tout n'est pas sombre, tout n'est pas conflit. La preuve avec Kekra, Sadek, Rohff et Ninho qui se sont envoyés de la force ces derniers jours alors que les deux premiers cités ont chacun sorti un nouvel album.

Quand il n'est pas accaparé par sa guerre avec Booba, Housni parle de musique et s'il reconnaît qu'il n'écoute pas beaucoup de rap français, il a fait exception pour "Stratos", le dernier projet de Kekkra et "Changement de propriétaire", celui de Sadek.