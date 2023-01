Booba vs. Rohff : la tension ne retombe pas

Ils enchaînent les attaques.

Le clash se poursuit entre les deux ennemis de toujours. Sur leur terrain de jeu préféré, internet, les deux artistes se clashent et se reprochent à peu près les même choses…

Nouvel épisode dans le conflit Rohff vs Booba. Le plus long beef de l’histoire (on exagère à peine) n’est pas près de s’arrêter, bien au contraire. Depuis plusieurs jours, les attaques, les insultes et les provocations fusent sur les réseaux sociaux. L’un comme l’autre, ils se reprochent leurs rapports étroits avec Vincent Bolloré, leur venue sur le plateau de Cyril Hanouna sur "TPMP", de faire partie du système et plein d’autres choses. Entre autres, les vieux dossiers fusent et en termes de conflit, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

Le jeudi 26 janvier, le Duc (pour répondre aux attaques de son rival) avait enchaîné une longue série de tweets reprenant des extraits de Rohff sur "TPMP".

Il n’aura fallu que quelques minutes à Housni pour lui répondre, avec une vidéo de 45 secondes reprenant des extraits parodiques de l’émission Groland, de Mister V ainsi que des extraits d'une musique du Duc. Le tout accompagné de la légende :

"Euh tout lmonde est passé promouvoir quelques choses chez TPMP, oui et ? j’y suis pas retourné pour le dernier album, toi t’es limite devenu un chroniqueur la bas. Selfie avec un facho. T’as beau abuser des avantages de Bolloré pour diviser, saturer le game, t’es éclatax en rap".

Il poursuit :

"L’autre chien de COLON, je lui ai jeté un os, il me suit partout. 6 tweet d’affilés pour moi en 5 mn? Détends-toi, accepte que t’es un rejeté de la rue et des « influvoleurs ». Il te reste l’extrême droite et le bois d’bou ton fief #fact. Au fait Eli, c’est qui le président? NeuNeu va".

L’autre chien d’COLON j’lui ai jeté un Os🦴il m’suit partout🤣6 twitt d’affilés pour moi en 5 mn?😂🤣Détend toi accepte que T’es un rejeté d’la rue et des influVoleurs

Cependant, Rohff ne s’est pas arrêté là. Aujourd’hui (vendredi 27 janvier), il dégaine à nouveau avec un nouveau tweet moqueur :

"Wesh il fait 250 tweets à la seconde, même sur un 16 mesures il est plus lent et c’est toujours flingué. Donnez-lui son plateau TPMP, de la ventoline et ses croquettes il va nous faire un AVC là. Vieux toxicomane tu as la string credibiliteeyy de ton Papouneyy et t’es dégouteyy".

À ce rythme-là, la réponse de Booba ne saurait tarder.