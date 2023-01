Booba : Rohff ne lâche rien et continue ses attaques

Le clash entre Rohff et Booba est bel et bien reparti...

Il ridiculise le Duc sur Twitter.

Le clash entre Rohff et Booba est reparti de plus belle. Pourtant, le Duc ne chôme pas mais Housni a semble-t-il décidé de se remettre en mode combat et il a repris les hostilités alors que B2O continue sa guerre contre les influenceurs. Roh2f ne désarme pas et vient d'en mettre une nouvelle couche. Il a notamment partagé un montage vidéo dans lequel Booba est pris en flagrant délit de manque de culture comme cet extrait où il ne sait reconnaître François Hollande alors président de la République ou encore quand il est interrogé sur les traders ou sur sa ville natale de Boulogne-Billancourt.