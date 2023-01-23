Booba : Rohff ne lâche rien et continue ses attaques

Le clash entre Rohff et Booba est reparti de plus belle. Pourtant, le Duc ne chôme pas mais Housni a semble-t-il décidé de se remettre en mode combat et il a repris les hostilités alors que B2O continue sa guerre contre les influenceurs. Roh2f ne désarme pas et vient d'en mettre une nouvelle couche. Il a notamment partagé un montage vidéo dans lequel Booba est pris en flagrant délit de manque de culture comme cet extrait où il ne sait reconnaître François Hollande alors président de la République ou encore quand il est interrogé sur les traders ou sur sa ville natale de Boulogne-Billancourt.
Instant Cul-ture offert par le Neu-neu utile du système. (Ne jamais sous estimer un QI d’écrevisse)
Instant Cul-ture offert par le Neu-neu utile du système. (Ne jamais sous estimer un QI d’écrevisse🧠) 🔥 pic.twitter.com/Rgz4NTLJ1L— ROHFF (@rohff) January 21, 2023
Il l'a doublé avec un autre message sur lequel on peut voir le père du Duc et le rappeur lui-même, les deux portant un couvre-chef rose un peu ridicule dans un montage ironique et moqueur.
C’est l’héréditéeeeyyy 😂🤣😂 #Mag-EliMierdah #TeubLife😂🤣 pic.twitter.com/dbbZesE0Gv— ROHFF (@rohff) January 21, 2023
Mais ce n'est pas tout, il a doublé tout ça avec une publication en story Instagram où il reprend le grand thème de Booba et de la drogue. Il écrit en effet :
"La méthamphétamine ou N-méthyl-amphétamine est une drogue de synthèse sympathicomimétique et psychoanaleptique, extrêmement addictive."
Le tout avec une photo de Booba pas forcément à son avantage évidemment.
Pour le moment, le Duc n'a pas répondu mais il serait étonnant qu'il laisse passer ça. On peut donc s'attendre à une réponse violente dans les prochaines heures...