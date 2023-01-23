Booba : Rohff ne lâche rien et continue ses attaques

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Il l'a doublé avec un autre message sur lequel on peut voir le père du Duc et le rappeur lui-même, les deux portant un couvre-chef rose un peu ridicule dans un montage ironique et moqueur.

Mais ce n'est pas tout, il a doublé tout ça avec une publication en story Instagram où il reprend le grand thème de Booba et de la drogue. Il écrit en effet :

"La méthamphétamine ou N-méthyl-amphétamine est une drogue de synthèse sympathicomimétique et psychoanaleptique, extrêmement addictive."

Le tout avec une photo de Booba pas forcément à son avantage évidemment.

Pour le moment, le Duc n'a pas répondu mais il serait étonnant qu'il laisse passer ça. On peut donc s'attendre à une réponse violente dans les prochaines heures...