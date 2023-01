Booba vs Rohff : le clash repart de plus belle.

Et c'est reparti...

Booba aura passé une année 2022 plutôt mouvementée, puisqu'il en a profité pour lancer une guerre contre les influenceurs/voleurs issus de la télé-réalité française (pour la plupart) et conseillant leurs fans dans des investissements peu fiables (crypto-monnaies, formations bancales financées par le CPF, produits de beauté ou de santé complètement inefficaces voire dangereux). Un combat salué par tous, même si personne n'a oublié qu'il était de leur côté lorsque Sadek avait lancé les hostilités contre les mêmes personnes, l'année d'avant.

Rohff non plus n'a pas l'air de beaucoup apprécier ce combat qui fait passer Booba pour un justicier. Du coup, il s'énerve sur les réseaux sociaux, et un Rohff énervé, c'est souvent un Rohff bruyant. Il en a d'ailleurs profité pour reprendre le Duc de volée, lorsque celui-ci a mis en avance une influenceuse qui faisait du placement de produits pour du musc intime avec sa fille sur les genoux, et l'a qualifiée de démon. La réponse de Rohff a été plutôt sanglante.

Mais ferme ton museau dégoulinant de merde à renifler le Q de tout l’monde h24.Y’a une différence quand tu fais un placement de "Bitezer" via une enfant de 8ans ? quand leur mère twerk Q a l’air avec 10 tchoins alignées a 4 pattes sous ses yeux? #Mag-EliMierdah bande de démon👹 pic.twitter.com/NEWCqPPACH — ROHFF (@rohff) January 20, 2023

"Mais ferme ton museau dégoulinant de merde à renifler le Q de tout l’monde h24.Y’a une différence quand tu fais un placement de "Bitezer" via une enfant de 8ans ? quand leur mère twerk Q a l’air avec 10 tchoins alignées a 4 pattes sous ses yeux?", a simplement écrit Rohff, de manière assez agressive. Booba a vu la réponse et a décidé d'opter pour l'humour, en traitant Rohff de consanguin : "Ça y est, le consanguin nous fait une rechute. Snep, do you know this guy?", en faisant une nouvelle fois référence au prétendu manque de certifications d'Housni.

Bref, la cours de récréation...