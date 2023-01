Booba relance son clash avec Rohff

Ça prend une tournure vraiment bizarre...

On pensait que la nouvelle guerre de Booba contre les influenceurs, qui s'attaque aussi désormais à Cyril Hanouna, allait l'occuper un bon moment, et qu'il allait laisser ses adversaires du rap game tranquilles. Mais il n'en est rien et le Duc tient à le faire savoir : il est toujours là, à clasher Maes, Gims et d'autres, sur les réseaux sociaux. Cette semaine, Kopp a même relancé un de ses plus vieux clashs, celui avec Rohff. Et ça prend une tournure un peu malaisante...

Rohff a en effet posté un message sur Twitter, au sujet du nouveau film d'Omar Sy sur les tirailleurs. Étant lui-même petit-fils de tirailleur, le rappeur a simplement déclaré qu'il irait voir le film. Mais Booba n'a pas pu s'empêcher de tenter une vanne (clairement pas sa meilleure...) en répondant à Rohff "Et ta grand-mère". Une attaque sur la famille que Rohff n'a pas laissé passer, il a même décidé de riposter en s'en prenant directement à Booba et à son père, en disant : "Elie tu en veux à tout le monde parce que tu te détestes tu vis mal ton manque de virilité et n'assume pas d'aimer les hommes comme ton père. T'es un tox comme ton frère. Tu parles de Teubzer à tes gosses déguisé en pénis tel un pédophile tu vieillis très mal soigne-toi".

Booba a tenté de mettre fin à cette situation avec humour, en déclarant : "ça va je rigolais omg. Snep, do you know him?", en faisant référence aux ventes de son adversaire. Rohff a donc décidé de se montrer un peu plus agressif, en parlant de la fille de Booba : "Il essaye de ressembler à un sgueg ce fou. Il a serré cmplet retirez lui sa fille avant qu'elle ne passe à la casserole il est tout prêt de la pointer ce fou toujours nu en serviette de bain j'ai sincèrement peur pour elle la pauvre".

Bref, les jours passent et se ressemblent dans le rap FR...