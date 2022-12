Rohff utilise les images de sa mythique performance à l'Accor Arena pour clipper cet extrait de son dernier album.

Le 15 novembre dernier Rohff nous offrait 2h30 de show. Un concert impressionnant, l'Accor Arena complet, des lascars et beaucoup de guests et de classiques. Voilà de quoi faire un clip épique et rendre à César ce qui appartient à César. Roh2f a logiquement choisi d'illustrer le morceau "Génération Roh2f" avec les images de son concert. Ce morceau est rempli de références à sa carrière, le tout entrecoupé de bons vieux scratchs à l'ancienne.

L'intro du clip rappelle à ses détracteurs que les réseaux sociaux ne décident de rien, et que le public d'Housni vient de la rue, la vraie.

Son album "Grand Monsieur" était sorti en décembre 2021.