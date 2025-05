Kendrick Lamar et SZA continuent de dominer les charts avec "Luther"

Le run de Kendrick Lamar depuis la sortie de "Not Like Us" est tout simplement hallucinant.

Qui aurait cru qu'un diss track pouvait vous emmener si haut en termes de chiffres de ventes, de streams, ou d'opportunités professionnelles ? Pas nous en tout cas. Mais il faut croire que le phénomène créé par "Not Like Us", le diss track de Kendrick Lamar contre Drake, était imprévisible, notamment pour K.Dot lui-même. Car depuis la sortie du morceau, toutes les portes semblent s'ouvrir pour le rappeur, qui était déjà une immense star, mais qui est clairement devenu le numéro 1 depuis ce jour. D'ailleurs, même dans les charts, sa domination continue grâce à "Luther", son feat avec SZA.

Ce n'est évidemment pas la première fois que K.Dot place un morceau au sommet du Billboard Hot 100, le top single américain. Mais rester aussi longtemps en haut du classement, ça ne lui est pas arrivé si souvent, et ça arrive d'ailleurs très peu aux autres rappeurs, hors énormes stars comme Drake par exemple. C'est en effet la dixième semaine consécutive que le morceau reste à la place de numéro 1 du top single, ce qui est un record absolu pour un featuring entre un artiste masculin et une artiste féminine. Le précédent record était détenu par "Endless Ross", de Diana Ross et Lionel Richie, sorti en 1981, qui était resté numéro 1 pendant 9 semaines.

"Luther" est le 47ème morceau de l'histoire de la musique à être resté au moins 10 semaines à la première place. Ce qui frappe, c'est surtout le nombre de diffusions radio et d'auditeurs qui consomment le morceau quand il est passé à l'antenne, avec 68.4 millions de radio airplay impressions, alors que le nombre de streams, lui, continue d'augmenter mais beaucoup moins vite qu'auparavant. Il faut dire que le titre est sorti en novembre, il y a plusieurs mois déjà.

En comparaison, "Nokia", de Drake, sorti longtemps après et qui a lui aussi atteint la place de numéro 1 au Billboard Hot 100, continue désormais de reculer de semaine en semaine. Si jamais vous vous demandiez encore qui avait gagné le clash... Et à côté de tout ça, Kendrick Lamar et SZA continuent de marquer l'histoire, avec un chiffre d'affaire record pour leur concert à Minneapolis.