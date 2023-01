Booba : découvrez le synopsis de sa série "Ourika"

Bientôt sur vos écrans.

Comme toujours quasiment depuis l'annonce de sa retraite, Kopp est en pleine forme en ce moment. La preuve, il a même émis l'idée de sortir le morceau "6G", pour mettre un point final à sa célèbre série de morceaux forts commencée avec "3G" il y a des années. Il en a aussi évidemment profité pour relancer son clash avec Rohff, ou encore pour collaborer avec Mademoiselle Lou sur son titre "Zénith". Un Booba en grande forme donc, qui est en train de bosser sur un des projets les plus attendus de 2023 : sa série, "Ourika".

Si on en connaît déjà le nom, on n'en savait pas beaucoup plus jusqu'à présent. Mais le synopsis vient d'être dévoilé sur les réseaux sociaux, et franchement, ça donne envie de s'y pencher. La série racontera l'affrontement entre Driss et William, un dealer et un jeune flic, lors des émeutes de 2005 provoquées par la mort de Zyed et Bouna. Une fois son frère et sa mère en prison pour trafic de stup', Driss va reprendre l'entreprise avec ses amis d'enfance, pendant que William essaiera évidemment d'arrêter tout ce petit monde.

Synopsis de la série "OURIKA" de Booba et Clément Godart !



Qu'en pensez vous ? pic.twitter.com/fdK1ndrTWE — Best Of Piraterie (@92secondesPRT) January 13, 2023

Les deux hommes vont devoir faire face aux conséquences de leurs actes, pas toujours légaux. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'une partie du tournage aura lieu à Grigny et que des figurants sont actuellement recherchés pour y participer. La série sera réalisée par Clément Godard et les tournages ne devraient pas tarder à commencer, puisque les informations postées sur les réseaux indiquent que la série sera disponible sur vos écrans en 2023. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler, et vous? Encore un projet fou de la part de Booba, qui continue de surprendre le rap game.