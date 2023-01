Booba allume Cyril Hanouna et sort des dossiers

Ça y est, ça se met à chauffer pour Baba.

A moins que vous ne viviez dans une grotte profonde, vous avez sûrement déjà entendu parler de la guerre lancée par Booba contre les influenceurs affiliés à Magali Berdah et Shauna Events. La plupart, domiciliés à Dubaï pour des raisons fiscales et légales, sont accusés d'arnaquer leurs fans via des publicités mensongères pour des produits douteux, voire dangereux. Mais cette guerre a déjà des conséquences, notamment la fin de la relation amicale entre Booba et Cyril Hanouna.

Car les vrais suiveurs du game se rappellent que le Duc était assez proche de l'animateur de C8, notamment à l'époque du clash avec Kaaris. Tout comme il s'affichait d'ailleurs avec Marc Blata et quelques autres "stars" françaises de Dubaï, avant de lancer sa guerre. Mais cette époque est désormais révolue et Booba tire à balles virtuelles sur tout ce monde-là, avec le même acharnement qu'il met contre ses ennemis du rap game. Alors qu'il déclarait également la guerre à Cyril Hanouna il y a quelques semaines, ce week-end il a décidé de sortir les dossiers.

Tout est vrai... Renvoyez-moi une équipe vous allez voir!!! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/2B9GjGteX7 — Booba (@booba) January 21, 2023

Et il n'y va pas de main morte, puisqu'il accuse de manière indirecte l'animateur de C8 de promouvoir les idées d'extrême droite sur sa chaîne. Booba a en effet relayé une vidéo de ARTE sur le sujet, qui montre que l'émission aurait accordé 53% de son temps dédié à la politique, à Eric Zemmour. Il a également partagé des photos de Cyril Hanouna avec Kelly Vedovelli, Agathe Auproux et Enora Malagré, en mettant en légende "Tout est vrai...".

Une phrase mystérieuse, mais qui semble sous-entendre qu'il y aurait des histoires sombres à raconter du côté des animatrices féminines de TPMP. Enfin, il a également tweeté un message très clair dans lequel il écrit "il valide valorise et blanchi tous ces escrocs dans son émission tpmp car il se croit au dessus de tout. Moi aussi il a failli me convaincre qu'il n'était pas au courant de toutes les arnaques de Shaunaevents mais tout est faux. Il est de leur côté...".

On ne sait pas jusqu'où Booba a prévu d'aller, mais les choses prennent un tournant inattendu et intéressant.