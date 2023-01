Booba lance une offensive sur Rohff, des dossiers ressortent

Le Duc reprend Housni de volée...

Booba est en pleine actualité en ce moment et il est très chaud sur Twitter. Outre sa guerre contre les influenceurs, qu'il est d'ailleurs en train de gagner puisque la justice se penche de plus en plus précisément sur leurs activités, son clash avec Cyril Hanouna, il n'en oublie pas son meilleur ennemi, Rohff, qui le lui rend bien. C'est d'ailleurs lui qui a déclenché à nouveau les hostilités en comparant le Duc à un chien de Vincent Bolloré qui possède C8, la chaîne qui diffuse "TPMP". Alors, le rappeur exilé à Miami a tout mis dans le même sac rappelant les liens entre Housni et l'émission...