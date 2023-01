Booba : Rohff intensifie le clash

Et ressort des vieux dossiers.

Rohff n’a pas l’intention de laisser une minute de repos à son ennemi de toujours, Booba. Sur Twitter, l’artiste a partagé un photo-montage de plusieurs clichés montrant B2O en compagnie de personnalités controversées. Une attaque qui a immédiatement fait réagir le Duc.

Depuis quelques jours, l’un des plus long beef du rap game français est reparti de plus belle. Sur les réseaux sociaux, Rohff et Booba ne se lâchent pas d’une semelle et enchaînent les insultes et les provocations. Tous les sujets se prêtent au clash et démontrent que l’animosité qui règne entre les deux rappeurs depuis plus d’une décennie, en est toujours au même point. D’habitude adepte des archives qui fâchent, cette fois-ci, c’est Kopp qui a fait les frais de ses vieux dossiers, mis en avant aux yeux de tous par Housni.

Sur Twitter, Roh2f a partagé un montage composé de diverses photos de son rival. Sur l’une, on peut par exemple, l’apercevoir en compagnie de Vincent Bolloré, lorsqu’il s’était affiché à ses côtés en 2020. Une photo qui lui avait d’ailleurs value les foudres des internautes, tant les actions de l’homme d’affaire en Afrique font polémiques. Une deuxième photo affiche un B2O en plein selfie avec Jean Messiah, pris suite à leur réconciliation. Enfin, le troisième montage s’accompagne du titre "Booba affiche son soutien à Éric Zemmour" faisant référence au soutien des propos du polémiste par le rappeur en avril 2022 sur la question de "l’endoctrinement des enfants". Trois clichés qui dérangent (tout le monde connaît la popularité de ces trois personnes) et que Rohff a accompagné de la légende "How to be a Poukav in one lesson" soit, "Comment être une poukav en une leçon". Le tout accompagné des hastags Vendu, Pas de face, Outil du système ou encore balance.

Le principal concerné ne s’est pas fait prier pour réagir. Également sur le réseau social, il lui a répondu : "Rohff tu veux quoi ? T’as faim, t’as froid ? Tu veux un feat ?". Une réponse digne du roi de la provoc'.

Le lendemain, Housni a rétorqué avec un nouveau montage. Sur ce dernier, la tête de Booba a été ajoutée à la photo d’un article titré : "Mis en examen : ce qui est reproché au milliardaire Bolloré en Afrique". Avec la légende :

"Demande à ton maître le Milliardaire que tu vénères tant qu’il file 2% de son argent au peuple français, au lieu d’faire semblant de défendre l’Afrique, Sale vendu sans figure que tu es . #OutilduSysteme #L’infiltré #Balance #Imposteur".

Demande à ton maître le Milliardaire que tu vénères tant qu’il file 2% de son argent au peuple français au lieu d’faire semblant de défendre l’Afrique Sale vendu sans figure que tu es . #OutilduSysteme #L’infiltré #Balance #Imposteur pic.twitter.com/o8C95W0vKd — ROHFF (@rohff) January 23, 2023

C’est à ce demander jusqu’où ils iront et surtout, quels autres dossiers risquent de ressortir sur la toile ? Il y a des choses qui ne changeront visiblement jamais...