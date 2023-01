Booba : Sadek le menace de mort

Ça a parlé français...

Booba est comme d'habitude en guerre contre le monde entier, un peu comme depuis le début de sa carrière finalement. Entre sa guerre contre les influenceurs, le clash relancé contre Rohff, la vendetta contre l'animateur de C8 Cyril Hanouna, difficile de passer à côté. Même les médias généralistes ont relayé son combat contre Magali Berdah. Mais alors qu'on commençait à être un peu habitués (lassés ?) de toutes ces histoires, un nouveau personnage vient de refaire son entrée dans l'arène.

Cette fois, il s'agit de Sadek, avec qui Booba s'était embrouillé fortement sur les réseaux il y a un peu plus d'un an. Un clash pendant lequel Bobba s'était retrouvé du côté des influenceurs de Dubaï, Marc Blata en tête, pendant que Sadek, lui, essayer de dévoiler les coulisses de ce sombre milieu. Depuis, le Duc a une fois de plus retourné sa veste, mais la rancune envers Sadek reste apparemment tenace. En tout cas, dans la journée d'hier, il a partagé un sacré dossier concernant le rappeur du 93. En légende, on peut lire: "C'est bon j'lève le pied y a la paupiette qui veut me faire".

C'est bon j'lève le pied y a la paupiette qui veut m'faire 😅 @sadek pic.twitter.com/ejds4mGxRf — Booba (@booba) January 27, 2023

Il s'agit d'une conversation vocale privée, envoyée via le compte Instagram de Sadek. Dans celle-ci, on entend l'artiste de Neuilly-Plaisance dire à quel point les piques lancées par Booba lui ont touché l'égo, il parle notamment du fait que Booba a essayé de le faire passer pour un fou (avant de finalement reprendre son combat un an plus tard...). Des choses à propos desquelles il n'est pas prêt de passer l'éponge, puisqu'il avoue avoir envie de lui "mettre une balle dans la tête".

On espère évidemment que ça n'en arrivera pas là et que Sadek continuera à garder son sens de l'humour, qui lui évite de péter un plomb et l'aide à relâcher la pression.