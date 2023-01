Booba se moque du retour de Sadek

Il n’a pas pu résister.

Suite à la publication de l’interview "Sadek m’a tuer", Booba a réagi aux commentaires du rappeur de Neuilly-Plaisance à propos de leur clash de 2021. Il semblerait que le Duc n’ait pas lâché l’affaire.

Sadek fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. En pleine promotion de son album "Changement de propriétaire" annoncé pour le 27 janvier, l’artiste enchaîne les gros coups marketing. Après un passage largement commenté sur Colors, il a dévoilé il y a quelques jours, une auto-interview nommé "Sadek m’a tuer". Dans cette dernière, Dek-sa fait face à lui-même et se livre sans filtre. Une confrontation entre deux facettes de sa personnalité. Son retrait des réseaux et du rap game, sa transformation, ses clashs, tout y passe. Une belle façon d’amorcer son changement et de préparer son retour à travers ce nouveau projet.

Un concept qui n’est pas passé inaperçu sur la toile et certainement pas aux yeux d’un certain B2O. Il faut dire que ce dernier est cité dans l’interview, lorsque Sadek revient sur leur beef de 2021. Souvenez-vous à l’époque, les deux artistes s’attaquaient mutuellement sur les réseaux sociaux mêlant clash, business et même leur famille à leur conflit. Si leur embrouille est allée loin, elle a ensuite pris fin dès le retrait de Sadek des réseaux.

Dans l’interview, il revient donc sur le sujet et déclare :

"Les premiers qui m’ont critiqué, bah ce sont les premiers à avoir repris mon combat 6 mois après, quand j’étais plus là alors qu’ils s’entre suçaient jusqu’à la moelle pour me faire tomber quand j’étais à Dubaï. Il a suffi d’une fausse montre et boum, ils étaient plus copains, c’est dingue".

Le rappeur évoque ensuite les proportions qu’a pris le clash et son inutilité face aux choses importantes comme la santé mentale ou encore l'atteinte de ses objectifs. Il termine notamment avec la phrase : "La seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, c’est toi-même".

L’interview de Sadek est sortie il reviens sur le conflit avec Booba, c’est affolant comment il a transcender mentalement. #Sadek #Booba pic.twitter.com/X1uot1aQdf — 🫶🏼 (@hainashrn) January 22, 2023

Booba, qui a, forcément, regardé la vidéo, a ensuite partagé le passage le concernant en story de sa page Instagram, en commentant : "Meskin, il croit qu’il va s’en sortir en jouant le dédoublement de personnalité, crois-y fort".

Qu’il s’agisse d’un avertissement ou d’une simple moquerie, quoi qu’il en soit, cela n’a pas laissé le Duc indifférent.