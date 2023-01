Booba interpelle Meta : il veut récupérer ses comptes Instagram

Le Duc pousse un coup de gueule.

Le conflit entre Booba et Meta n’est toujours pas terminé et le rappeur commence à s’impatienter. Sur Twitter, il a interpellé Meta France sur la situation et ne compte pas lâcher l’affaire.

Le Duc a toujours été très actif sur les réseaux sociaux et semble être sur tous les fronts ces derniers temps. Si dernièrement il se moquait du retour de Sadek, il est également en plein clash avec Rohff (oui, encore) sur les réseaux. B2O a donc de quoi faire, mais n’en oublie pas pour autant ses combats, notamment celui concernant la réactivation de de ses comptes Instagram "OKLM" et "Lapiraterie".

Dans sa bataille contre les influvoleurs et en particulier Magali Berdah, Booba avait enfreint certaines règles de la plateforme et avait donc vu un de ses comptes supprimé, puis un autre et encore un autre. Cependant, il y a quelques mois, une décision de justice a jugé illégale la fermeture de son compte "OKLM" et a ordonné la réouverture de ce dernier. Une victoire qui semble avoir eu aucun réel impact puisque le compte est toujours inactif.

Si les bannissements répétitifs n’ont jamais empêché l’artiste de revenir (notamment via le compte "ifp92i"), Kopp veut tout de même que Meta respecte la décision de la justice (ce qui est tout à fait normale). C’est donc sur Twitter que le rappeur de 46 ans a décidé de taper du poing sur la table. Il interpelle d’abord le groupe, en partageant le tweet d’un internaute :

"Bonjour Meta France, quelles mesures allez-vous prendre envers les influenceurs francophones qui proposent illégalement à leurs abonnés des conseils financiers et font la promotion d’investissements boursiers à très haut risque sur vos plateformes ?".

Accompagné de la légende :

"Bonjour Meta France j’ai sauté pour moins que ça. Soit vous êtes aveugles, soit vous êtes corrompus soit les deux !".

Bonjour @MetaFrance j'ai sauté pour moins que ça. Soit vous êtes aveugles soit vous êtes corrompus soit les deux! pic.twitter.com/SlKDuHBFHp — Booba (@booba) January 25, 2023

Avant d’ajouter :

"Et rendez-moi mes deux comptes OKLM et Lapiraterie qui ont été fermés illégalement par votre intermédiaire et celui d’un juge corrompu. Nous avons gagné le procès. Vous n’avez pas réactivé les comptes".

.@MetaFrance Et rendez-moi mes deux comptes "OKLM" et "Lapiraterie" qui ont été fermés illégalement par votre intermédiaire et celui d'un juge corrompu. Nous avons gagné le procès. Vous n'avez pas réactivé les comptes. 🏴‍☠️ — Booba (@booba) January 25, 2023

Seul l'avenir nous dire si Meta répond aux demandes de Booba, mais il est certain qu’il n’en restera pas là.