Booba de retour sur Instagram

Il en profite pour s'en prendre à Magali Berdah.

Pas de vacances pour Kopp. Alors que tout le reste du rap game est en famille en train de célébrer les fêtes de fin d'année, Booba a continué dans so passe-temps favori, faire chier tout le monde sur Internet. Il s'en est notamment pris à Kylian Mbappe, sans trop de raison (jamais le joueur ne lui répondra), mais aussi à Julien Courbet, qui a réussi à esquiver la foudre en faisant preuve de beaucoup d'humour, et, évidemment, à Maes. Mais jusqu'ici, le Duc était privé de son terrain de jeu préféré, Instagram, condamné à devoir utiliser Twitter car tous ses autres comptes ont fermé.

Des fermetures qui étaient apparemment causées par des plaintes orchestrées par Magali Berdah et ses amis (dont l'épouse de Gims, DemDem). Sauf que tout ça, c'est désormais de l'histoire ancienne : Booba semble avoir récupéré au moins un de ses comptes Instagram, celui qui s'appelait "Ifp92i". C'est l'annonce faite par le rappeur lui-même via son compte Twitter, où on peut voir écrit : "Le compte Ifp92i est de retour sur Instagram. Quelqu'un a appuyé sur le bouton".

Le compte ifp92i est de retour sur Instagram. Quelqu'un a appuyé sur le bouton 😎 pic.twitter.com/xCfSp9TWQZ — Booba (@booba) December 28, 2022

Le compte mentionné avait en effet été fermé par Instagram, au moment où Booba avait lancé son conflit avec les influenceurs de Dubaï (après les avoir défendus quand c'est Sadek qui les attaquait, quelques semaines avant...). Mais pour le moment, on n'en sait pas plus sur les autres comptes officiels du rappeur, comme Oklm, ou son compte personnel, où il avait plusieurs millions d'abonnés.