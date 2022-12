Booba et Julien Courbet enchaînent les masterclass sur Twitter

Le rap game en 2022 c'est vraiment un univers parallèle.

Plus les années passent, et plus on a l'habitude de voir Booba s'en prendre à tout le monde, et surtout à n'importe qui. D'abord ses ex-potes (comme les influenceurs Marc Blata et Magalie Berdah...), mais aussi ses rivaux, ou encore des hommes politiques congolais, ou Kylian Mbappe, bref, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Si tout ça va finir par lasser tout le monde, il faut aussi avouer que parfois, lors de ces échanges surréalistes et inattendus, Kopp sait aussi être drôle.

On a pu le constater dans ce nouvel échange complètement lunaire avec Julien Courbet, le célèbre animateur télé connu pour régler les litiges de voisinage et les arnaques, entre autres. Et il a été impliqué bien malgré lui dans le conflit qui oppose Booba et les "influenceurs / arnaqueurs". Certains internautes lui ont notamment reproché de ne pas assez traiter du sujet "Magali Berdah", et évidemment Booba s'est empressé de tweeter que Julien Courbet n'était bon qu'à parler des hauteurs de portails non homologuées.

.@gregory_zaoui y va vérifier il a dit 🤣🤣🤣 après les vacances 🤣 Le gars y traîte de hauteurs de portails non homologuées et de robes de mariées livrées trop petites. @courbet_julien On a bac +6 Magali Berdah. Tout est vérifié. Vous vous adressez au "Cerveau" Du calme 😂🙌🏾 pic.twitter.com/npLgMc6Wfs — Booba (@booba) December 26, 2022

Évidemment, l'animateur a réagi et n'a pas manqué de faire faire preuve d'humour, tout en félicitant Booba pour son travail dans cette "lutte" face à ses ex-potes. S'en suit un échange savoureux où tout le monde prend des balles perdues : Vegedream, Magalie Berdah mais aussi les Girondins de Bordeaux, supportés par Julien Courbet, qui ont malheureusement encore perdu. En tout cas, la lutte contre les influenceurs arnaqueurs semble loin d'être terminée, mais elle fait vraiment beaucoup de bruit !

Tu sais @booba pour faire des histoires de portail et de robes de mariées trops courtes il faut etre malin 😉. Tu as 1000 fois plus d'infos que moi , et des millions de followers , j'en ai même pas 1😫sors tes exclus c'est pas moi qui vais t'en empêcher et les gens suivront. https://t.co/mKqbrVXgcF — Julien Courbet (@courbet_julien) December 26, 2022

Merci @booba mais je vous jure que les problèmes de portails sont supers chiants à régler 😁. Faudra faire un son là dessus. Bonne soirée, la mienne est gâchée @girondins ont perdu .... https://t.co/8dh5jhb3XB — Julien Courbet (@courbet_julien) December 26, 2022

.@courbet_julien Y a Vegedream qui peut faire un son sur la défaite des Girondins. Moi je m'occupe des portails j'ai réservé le studio ça va chier mon Juju!!! #portailcitygang 🏴‍☠️ https://t.co/BbrwgcRLw0 — Booba (@booba) December 26, 2022