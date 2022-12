Maes révèle le numéro de Booba sur Internet, le Duc reçoit des centaines de messages !

Là, il va loin…

Le clash qui oppose Booba et Maes vient de prendre une nouvelle tournure. Si la tension n’a cessé d’augmenter ces deniers temps entre les deux, aujourd’hui, le rappeur de Sevran va même jusqu’à dévoiler publiquement le numéro du Duc.

Est-ce qu’ils ne sont pas fatigués ? C’est la question que de nombreux internautes se posent. D’autres, regardent le beef Maes vs Booba comme on regarde les épisodes d’une série. Celle-ci en particulier en est au minimum à sa troisième saison puisque les attaques ne semblent pas s’arrêter. Si cela n’était, au départ, que de la provocation, et des moqueries via les réseaux sociaux, c’est l’escalade depuis quelques semaines. B2O a même accusé son rival d’avoir tabassé un administrateur de fan page du Duc.

Le sevranais l’a dit depuis le début, il a la haine contre Booba et ne s’arrêtera pas. Pour lui, "la Piraterie est finie" et visiblement, tous les coups sont permis. En effet, sa dernière action n’est pas des moindre. En révélant leur échange privé sur ses réseaux, Maes n’a pas caché le numéro de Kopp, que certains se sont empressés d’enregistrer.

La réaction de Booba est tout de même surprenante puisqu’il semble même s’amuser de la situation. En effet, alors qu’il a reçu une multitude de messages, il en a partagé quelques-uns (non sans humour) avec ses Pirates via son compte Instagram sonsofpiraterie. Il disait par exemple : "Oh pu*ain le Narcos a leak mon num", ou encore "Georgey le standardiste". Mieux encore, en tant qu’adepte des montages, il en a publié un dans lequelle on peut voir Maes avec une bulle comme dans les BD, pensant : "Je vais leak son numéro comme ça il sera bien emmerdé et il devra changer !!! niarf niarf niarf #gang".

La meilleure story partagée par le Duc reste quand même les messages envoyés par une personne qui, visiblement, veut rentabiliser le fait d’avoir récupérer le numéro de Booba en lui proposant des conseils en investissement immobilier et gestion de patrimoine. Comme dit B2O : "Quel culot" !