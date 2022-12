Booba : son fils attaque Maes...

Chaque jour on s'enfonce un peu plus vers le n'importe quoi...

Depuis maintenant plus d'un an, et les embrouilles autour de leur featuring "Pablo", Maes et Booba ne peuvent plus se sentir. Ils sont rapidement passés de complices / collègues à ennemis jurés, preuve qu'il ne faut jamais rien tenir pour acquis dans ce rap game, surtout avec Booba... Depuis plusieurs mois désormais, les deux rappeurs s'échangent des insultes et des menaces via les réseaux sociaux, même si pour l'instant il ne s'est rien passé ni pour l'un, ni pour l'autre (comme d'habitude quoi...).

Mais chaque semaine, le clash prend des tournures de plus en plus ridicules. En même temps, les clashs de Booba, ça vole rarement très haut, mais Maes semble vouloir se mettre au même niveau, voire pire, que celui de son adversaire, et on assiste donc à des suites de séquences plus gênantes les unes que les autres. Le dernier évènement en date dans ce clash est d'ailleurs peut-être le plus gênant de tout ce cirque : Omar, le fils de Kopp, a été filmé en vidéo par son père pendant qu'il attaquait Maes.

Omar le fils de Booba clash Maes 😂😂 pic.twitter.com/5oRmOR2PCw — Azerty🏴‍☠️ (@Azertyzerprt) December 22, 2022

Un clash balancé par Omar en français : "Maes t'es fauché", peut-on l'entendre dire dans une vidéo postée sur les réseaux, devant le rire de son père. Pas de réponses pour l'instant de la part de Maes, qui, on l'espère, ne s'abaissera pas à impliquer Omar dans ce clash plus qu'il ne l'a déjà fait, en le traitant notamment de "fils de p**e". Des gens qui insultent les enfants, d'autres qui font prononcer des insultes à leurs gosses pour clasher leur adversaire : c'est donc ça le gangsta rap à la française ? Quel cirque...