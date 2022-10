The Game s'en prend une nouvelle fois à Dr. Dre

Cette fois, il revient sur son premier album, "The Documentary".

The Game a décidément la rancune tenace. Toujours aussi vexé de ne pas avoir été invité au Superbowl, il continue son entreprise de démolition auprès de Dr. Dre. Après avoir affirmé qu'il aurait réussi sans l'ancien membre de NWA ou que Kanye West l'avait plus aidé que Dre, Game a continué à salir la relation qu'il avait avec son mentor en expliquant dans une interview pour Fresh Pair d'Uproxx. Il a ainsi dévoilé que le travail de Dre sur son premier album, "The Documentary" et ce, alors que le Docteur soit crédité en tant que producteur exécutif, se limitait à de la "surveillance".

" Vous voulez que Dre supervise tout, parce que c'est un cerveau quand il s'agit de cela, mais pour ce qui est de faire un beat pour "The Documentary"… non. Et je n'ai jamais eu une prod de Dre dans ma carrière."

Game a insisté expliquant que Dre faisait travailler des producteurs comme Scott Storch et Timbaland plutôt que de se mettre lui-même aux machines.

"Je ne peux pas donner à Dre le mérite de Just Blaze, même c'est un album produit par Dr. Dre. "Les gens ne comprennent tout simplement pas comment ce business marche..."