The Game ne digère toujours pas le SuperBowl

Il en veut toujours à Dr. Dre et Eminem.

The Game est plutôt énervé depuis le début de l'année. On a notamment pu le voir s'en prendre à Dr. Dre, à 50 Cent évidemment, à Eminem, mais aussi attaquer le rap game dans sa globalité (ça manquerait de substance selon lui), ou encore le magazine américain Rolling Stone, et leur top 200 plus que discutable. Mais pour ceux qui suivent de près le game, ça n'est pas étonnant : le rappeur est tout simplement en colère depuis la tenue du SuperBowl à Los Angeles, en début d'année, cérémonie à laquelle il n'était pas conviée.

Une vraie blessure pour l'enfant de la West Coast, sur laquelle il s'est confié dans le nouvel épisode de "I Am Athlete". S'il considère le show de la mi-temps comme une victoire pour la culture, il dit également que s'il n'a pas été invité, c'est parce qu'il n'est pas un artiste lisse : "vous ne pouvez pas savoir ce que The Game va faire ou dire une fois sur scène. Donc ils se disent juste que je suis imprévisible, et ils vont directement chercher des artistes plus lisses".

Il continue en disant qu'il ne comprend pas que des artistes comme 50 Cent ou Eminem, qui sont des icônes, mais pas de LA, aient été préférés à des artistes de Los Angeles, et avoue avoir été blessé par le fait de ne même pas avoir été prévenu ou contacté. Selon The Game, Dr. Dre n'aurait même pas pris la peine de l'appeler pour lui expliquer ses raisons, alors que les deux artistes parlaient très souvent ensemble. Bref, la pilule du SuperBowl risque de mettre du temps à passer pour The Game, d'autant que ça n'est pas de si tôt qu'on retrouvera un tel casting 100% rap à la mi-temps...