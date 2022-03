The Game affirme qu'il aurait réussi sans Dr. Dre

Et s'explique...

Début mars, The Game ne mâchait pas ses mots au sujet de Dr Dre, lors d'une interview accordée dans le cadre de l’émission "Drink Champ" :

“C’est fou que Ye ait fait plus pour moi ces deux dernières semaines que Dre n’a fait pour moi pendant toute ma carrière”, avait-il dit, peu de temps après avoir sorti le single "Eazy" en collaboration avec Kanye West. Certes, ce single constitue son meilleur classement au Top Singles américain depuis 15 ans mais Dre est et restera le producteur qui l'a signé en 2003. De plus, l'impact de Dre sur la musique de Game se fait bien sentir sur son plus grand classique, "The Documentary", sorti en 2005...

Avec tous ces faits, l'affirmation de The Game ne passe pas. Le rappeur de Compton a donc tenu a s'expliquer :

“Par rapport à ce que j’ai dit, sur le fait que Ye en avait fait plus pour moi en deux semaines que Dre durant toute ma carrière, vous avez interprété ça genre : "Mais Dre l’a signé, quelle audace". Je suis reconnaissant qu’il m’ait signé, mais Game allait devenir Game quoi qu’il arrive. Avant même que je rencontre Dre, j’avais un buzz dans la rue, vous pouvez demander à Puff et Suge. Pourquoi sinon me serais-je retrouvé dans la même pièce que Dre ? ”.

Il compare ensuite son cas avec celui de son ancien allié devenu désormai ennemi, Fifty :

“Si tu prends le cas de 50 Cent… Evidemment, la carrière de Fifty a pris son envol parce qu’il avait des connexions avec Dre et Eminem, mais il faisait déjà son truc à New York bien avant tout cela. J’écoutais les mixtapes de Fifty bien avant qu’il ne soit connu".

Un argumentaire qui s’entend mais semble tout de même manquer d’un brin de modestie et de beaucoup de reconnaissance…