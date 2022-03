The Game relance son beef avec 50 Cent

Ces deux-là ne sont pas prêts de faire la paix.

The Game a surpris de nombreux internautes après ses propos sur Kanye West et Dr. Dre. Ses mots ont également fait réagir 50 Cent, son plus grand rival et la réponse de l'ancien membre du G-Unit ne s’est pas fait attendre.

Depuis quelques jours, The Game fait beaucoup parler de lui. Interviewé sur un podcast, le rappeur a assuré être meilleur qu’Eminem, mais il a aussi comparé ses relations professionnelles avec Kanye West et Dr. Dre. Il a déclaré : "C'est fou que Ye ait fait plus pour moi au cours des deux dernières semaines que Dr. Dre a fait pour moi toute ma carrière". Des propos surprenants quand on connaît le parcours musical du rappeur de 42 ans.

L'artiste s’est exprimé sans filtre, mais certaines de ses déclarations n’ont pas plu à tout le monde. Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux, mais c’est surtout une en particulier qui a attiré l’attention de l’interprète de "Eazy". En effet, son ennemi 50 Cent a commenté l’affaire, ce qui, évidemment, ne lui a pas plu.

Sur twitter, Fifty a partagé un article relatant des propos de Game et a commenté : "Hein… il s’est passé quoi là ?". Un commentaire qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile (toujours à l'affût d'un nouveau beef) et le principal concerné. Ce dernier ne semble pas apprécier que l'ami d'Eminem s’en mêle et lui a fait savoir. Il lui a répondu :

"La dernière fois que tu m’as fait ça, G-unit clothing s’est fait enterrer avec le groupe entier et tu as dû te tourner vers la télévision. J’aime bien Power, les conneries comme ça… laisse tomber. Je suis juste dehors !!!".

The Game semble laisser entendre qu’il pourrait "à nouveau" terminer Fifty si ce dernier poursuivait ses provocations. Surtout, il est prêt pour un nouveau clash. Quand on sait à quel point 50 Cent adore troller les autres, attention à ne pas lui tendre une perche !