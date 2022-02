50 Cent trolle Michael Jordan et Mary J. Blidge

Certains gestes ne trompent pas...

Lors du match des étoiles de la NBA du samedi 19 février 2022, la frénésie s'est emparé d'Internet après que la légende de la NBA Michael Jordan et l'interprète de la mi-temps du Super Bowl LVI Mary J. Blige ont posé pour quelques photos sur le terrain. De cet échange, les internautes ont surtout retenu le geste du basketteur envers son amie... Il a légèrement tapoté la zone arrière de la chanteuse avec la paume de sa main, un mouvement qu'Internet a immédiatement saisi et commenté, avec, cerise sur le gâteau, les commentaires en prime de 50 Cent, également présent à l'évènement (on a tous sa prestation pour le moins retournée encore en tête...).

Fifty veut peut-être voir la honte changer de camp, lui qui a pris si cher sur les réseaux après son passage très remarqué lors de la fameuse mi-temps du Super Bowl, ou peut-être souhaite-t-il simplement s'amuser gentiment de ce geste maladroit... Quoi qu'il en soit, lui n'est pas allé de main morte au niveau des commentaires sur les réseaux :

"Week-end All Star. MJ & MJB, il a touché le ballon, LOL", a écrit Fif' dans la légende de son Instagram du mercredi 23 février, qui était une capture d'écran agrandie de la main de Jordan reposant confortablement sur le dos de Mary J. Blige. Fif a également accompagné la photo d'un mème de réaction de Denzel Washington.

Il a ensuite également partagé un autre mème de Blige et Jordan se regardant passionnément dans les yeux mardi (22 février), en écrivant: "Voyez juste au moment où nous pensions que tout était foutu. LOL." Un vrai petit rigolo.