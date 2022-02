50 Cent répond aux moqueries sur son poids lors du Superbowl

Il le prend avec humour.

Moqué pour sa prise de poids après sa performance durant la mi-temps du dernier Superbowl, 50 Cent a pris le contre-pied de ses haters en postant une photo les invitant à se procurer au plus vite les vêtements et accessoires du G-Unit qu'il portait ce soir-là.

En plus d'être devenu un mème, Fifty a dû faire face à une campagne de body shaming après qu'il ait chanté son tube "In Da Club" à la mi-temps du Superbowl avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blidge. Habitué à être un troll de compétition, le rappeur new-yorkais a vu ses moqueries de retourner contre lui : les internautes n'ont pas raté sa prise de poids et ne l'ont pas raté non plus, par extension logique.

Mais Fifty n'est pas du genre à se démonter. Il posté un message afin de rappeler à ses ennemis qu'il n'avait aucune raison d'avoir honte et en a même profité pour promouvoir une ligne de débardeurs et de bandeaux G-Unit.