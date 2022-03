The Game : "Kanye West m'a plus aidé que Dr. Dre"

Un nouveau craquage ?

En ce moment The Game ne se sent pas bien dans sa peau et trouve qu'on lui manque beaucoup trop de respect. Il n'a pas vraiment apprécié de ne pas avoir été invité à la mi-temps du Superbowl avec Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop et May J. Blidge. Alors, comme il n'est pas content, il boude et envoie des scuds. Il vient en effet d'expliquer le plus sérieusement du monde que Kanye West avait plus fait pour sa carrière en deux semaines que Dr. Dre ne l'a jamais fait... Peut-être qu'il serait bon que le rappeur de LA reste un peu plus mesuré et se souvienne que sans Dre, il n'aurait certainement pas eu la même carrière... Mais il est persuadé du contraire comme il l'a expliqué à DJ EFN and N.O.R.E. dans le podcast "Drink Champs" d'autant qu'avec "Eazy", son morceau avec Ye, il a obtenu le meilleur classement d'un de ses titres depuis 15 ans.

"C'est fou que Ye ait fait plus pour moi au cours des deux dernières semaines que Dr. Dre a fait pour moi toute ma carrière."