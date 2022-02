50 Cent et Eminem : une vraie amitié

20 ans, ça se fête !

Le show de la mi-temps du Super Bowl était encore une preuve de plus de l'amitié que partage 50 Cent et Eminem.

Deux décennies déjà qu'ils sont tous les deux un exemple de fraternité et pour l'occasion, 50 Cent a tenu à marquer le coup. Le rappeur a laissé un message à son ami sur Instagram.

"This friendship is never gonna change" ("cette amitié ne changera jamais"). Voilà les mots publiés par Fifty en légende d'un montage photo sur lequel on voit les deux amis en 2003, puis en 2022.

Un joli hommage qui n'est pour autant pas une surprise lorsque l'on sait que les deux hommes sont inséparables depuis 2002. 50 Cent doit une grosse partie de sa carrière à Eminem qui l'a non seulement découvert mais aussi présenté à Dr. Dre. A cette époque, Dre ne voulait pas signer Fifty et c'est Eminem qui a persévéré et l'a finalement signé sur son propre label. La suite, on la connaît tous, l'album mythique de 50 Cent, "Get Rich Or Die Tryin'", voit le jour et révèle Curtis au monde entier. Il devient un pilier du rap des années 2000. Pas étonant donc que Fif' respecte à jamais Eminem (qui aurait d'ailleurs, selon plusieurs rumeurs, réduit son temps de show durant le Super Bowl afin de permettre à 50 Cent y participer)...

L'amitié et le respect que porte Fifty à Shady ne date pas d'hier

En 2014, il disait déjà ceci à son sujet :

"Il est tellement important pour moi, pas seulement dans ma carrière, mais dans ma vie. Ce gars est l’un de mes meilleurs amis parce que je peux avoir confiance en lui, je sais qu’il va être honnête et constructif dans ses critiques. Le hip-hop est une musique noire, sans aucun doute. Et malheureusement pour certaines personnes, il est difficile d’accepter qu’un artiste blanc se trouve être meilleur qu’un artiste noir. Vous pouvez prendre n’importe qui que vous pensez être le meilleur artiste noir et le mettre face à Em dans une pièce et il le mangera tout cru."

Vive l'amitié !