Dr. Dre et Eminem : les ventes de leurs albums bénéficient de l'effet Superbowl !

Ils reviennent dans le haut du classement.

On peut être une star mondiale et avoir la surprise que ses anciens albums vivent un retour de flamme inattendu. C'est exactement ce qui s'est passé pour Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blidge, 50 Cent et Kendrick Lamar après leur performance historique à la mi-temps du Superbowl. Moins de 24h après, leurs streams avaient considérablement augmenté et des titres mythiques tels que "Lose Yourself" ou "The Next Episode", pourtant des tubes intemporels, sont rentrés pour la première fois de leur histoire dans le Top 10 des morceaux les plus streamés de Spotify. Cet élan n'a pas été un simple feu de paille. Entre ceux qui ont découvert ces classiques et ceux qui s'en sont rappelés avec une certaine nostalgie et un vrai plaisir, ce mouvement est également une véritable aubaine pour les albums de ces artistes. Ainsi, le best of d'Eminem, "Curtain Call: The Hits" est ainsi passé de la 128e place du Billboard 200 à la 8e, revenant dans le top 10 pour la première fois depuis mars 2006 ! Il a été écoulé à 31 000 unités équivalentes ventes depuis le Superbowl soit une hausse de 256% !