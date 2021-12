Eminem bat un gros record sur Spotify avec ses 11 albums

Le Real Slim Shady reste éternel.

Même si elle n'a pas beaucoup de sens, au vu des changements de plus en plus rapides dans le rap US, la question du GOAT, du meilleur rappeur de tous les temps, continue de faire couler beaucoup d'encre. Les artistes eux-mêmes aiment bien relancer la compétition via quelques punchlines en interview. Et forcément, quand on pose cette question, on en vient rapidement à parler d'Eminem. Avec son humour, son insolence et le fait qu'il était très appliqué à choquer son pays, le rappeur a laissé une trace indélébile dans l'histoire de cette musique.

Cette trace ne s'effacera jamais, même aujourd'hui alors que ses dernières sorties n'ont pas forcément convaincu tous ses fans. En effet, Slim Shady vient de faire tomber un sacré record sur la plateforme Spotify, puisqu'il a désormais 11 albums qui ont dépassé le milliard de vue juste sur cette plateforme. Avec 44,6 millions d'auditeurs mensuels même encore aujourd'hui, il reste un des poids lourds de l'industrie musicale et devrait bientôt continuer à faire progresser son record.

Une belle performance pour Eminem, qui malgré tout son succès est souvent attaqué par de nombreux autres artistes, qui estiment qu'on en fait trop autour de Slim Shady et de son "génie". Certains remettent même en cause sa présence dans le Panthéon d'une musique qui est à la base issue de la culture noire-américaine. Mais la vérité c'est que quoiqu'on fasse, même quand le rappeur est devenu moins bon ces dernières années, les gens continuent à l'écouter, et ça, ça n'est pas donné à tous les rappeurs des années 90.