Eminem, Drake, Kendrick Lamar, Nas?

Il y a quelques jours, Jay-Z déclenchait la polémique de l'autre côté de l'Atlantique en déclarant que personne ne pouvait le battre lors d'un Verzuz, ces battles durant lesquels chaque artiste interprète un titre de son répertoire en live, et laisse ensuite le public décider du vainqueur. A la suite de cette déclaration, de nombreux rappeurs se sont prononcés à ce sujet, comme Future qui a déclaré qu'il pouvait le faire. Au sein de la rédaction, les avis divergent et on a essayé de répondre à cette question : qui pourrait battre Jay-Z lors d'un Verzuz ?

Ou plutôt, qui aurait une chance de pouvoir le faire, car rien n'indique que Jigga se laissera faire, et il serait bien capable de sortir sa meilleure prestation scénique juste pour le principe. On va déjà commencer par les prétendants déclarés : Future et Rick Ross. Pour le premier, king d'Atlanta et véritable moteur d'inspiration pour tous les rappeurs depuis 10 ans, on pense tout de même que le bagage est un peu léger. Future a beau être un monstre, il touche surtout la toute nouvelle génération et manque de morceaux qui mettront vraiment le feu à la scène, en comparaison avec Jay-Z.

Pour Rick Ross, le constat est un peu plus nuancé. Depuis "Hustlin' ", le rappeur de Miami est devenu un véritable patron du rap game US, entouré d'une réelle aura que son passé de gardien de prison n'a pas réussi à ternir. Avec son hyper-productivité, il aurait probablement de quoi rivaliser quelques temps lors d'un Verzuz avec Jay-Z. Sauf que dans tous les hits de Rozay, il y a énormément de featurings (French Montana, Drake, Lil Wayne) et ces gens-là ne seront pas présents pour l'aider sur scène, raison pour laquelle on pense que Jay finirait par l'emporter assez largement.

Lil Jon avait ensuite avancé le nom de Busta Rhymes. Un nom qui fait peur, à tout le monde, et probablement même à Jay-Z. Car avec sa puissance vocale, sa présence physique impressionnante et sa technique incroyable au micro, Busta a tout de l'adversaire redoutable. De plus, il a été un des artistes rap US ayant gagné le plus de Grammy, et est présent dans ce game depuis plus longtemps que Jay lui-même. Seul bémol, la fin de carrière plutôt anecdotique, car presque plus personne n'écoute les nouveaux morceaux de Busta aujourd'hui, quand ceux de Jay-Z créent l'évènement à chaque sortie. Ce qui, pour nous, donne un léger avantage à Jigga, mais très léger.

Certains se sont également mis à penser à Nas ! Une idée pas forcément bête, car les deux rappeurs se sont longtemps battus pour la couronne de New-York, après la mort du roi Biggie. Il faut avouer que Nas a lui aussi une discographie impressionnante, avec quelques énormes hits et beaucoup de classiques, et que lui aussi continue de sortir des morceaux qui marchent (plus autant qu'avant, certes, mais tout de même). Nas est un vrai monstre sacré du rap US, mais l'affrontement entre les deux rappeurs a déjà eu lieu par le passé. Et on sait tous que c'est Jay-Z qui avait alors remporté la bataille...

Certains internautes ont avancé le nom de Kendrick Lamar. Une idée ambitieuse, on aime beaucoup, avec un véritable choc des générations. K.Dot commence à avoir lui aussi une sacrée discographie avec son lot de classiques et de hits marquants, qui sont connus et repris par tous les amateurs de rap du monde entier. Il est de plus entouré d'une véritable aura politique et est excellent sur scène. Pas sûr que sa discographie tienne le coup sur la longueur face à celle de Jay-Z, mais en tout cas, il fait clairement partie de nos adversaires favoris, et on aurait hâte de voir un tel battle.

Pour Drake, les discussions ont été houleuses. A l'heure actuelle, le canadien est un monstre de l'industrie, avec des records de stream qui tombent à chaque sortie et une personnalité qui aura marqué définitivement le rap game US. Ses meilleurs morceaux sont-ils aussi bons que les meilleurs morceaux de Jay-Z ? Probablement pas. Mais son aura auprès de la jeune génération d'auditeurs de rap est tellement forte qu'il pourrait bien finir par gagner contre Jay. Le combat serait en tout cas très incertain, mais on pense que Drake a trop de respect envers Jay-Z pour vouloir l'affronter de la sorte.

Finalement, le seul qui pourrait peut-être battre Jay-Z en Verzuz, c'est peut-être Eminem. On est pas forcément les plus grands fans du Slim Shady, surtout l'actuel un peu aseptisé. Mais lorsqu'on parle de battle rap, on est évidemment obligés de mentionner Em', qui est un taulier du genre et s'est même fait connaître ainsi. En termes de morceaux "classiques", Jay-Z reste peut-être devant. Mais en termes de puissance scénique, on pense qu'il pourrait se faire manger par le rappeur de Detroit, qui, de plus, a beaucoup d'humour. Difficile de battre un mec très drôle et très talentueux pendant un Verzuz...

On en a oublié quelques uns (comme Lil Wayne par exemple, ou encore Snoop Dogg ou Method Man) mais n'hésitez pas à faire vos propres matchs dans les commentaires !