Jay-Z : "personne ne peut me battre dans un Verzuz !"

Hov sort du silence !

C'est une constante des dernières déclarations de quasiment tous les artistes à propos des Verzuz. Tout le monde veut se mesurer à Jay-Z. Rick Ross l'a encore dit récemment. Hov', c'est un peu le maitre étalon du rap américain. Sans doute à raison. Mais, jusqu'à maintenant, on ne l'avait encore jamais entendu se prononcer sur la possibilité de participer à une battle d'une part et sur son niveau d'autre part. Jay-Z est enfin sorti du silence à ce sujet et pour lui il n'y a aucune ambiguïté, personne ne peut le tester !

Swizz Beatz et Timbaland continuent de voir leur format Verzuz grandir à chaque battle et les fans ont vu des légendes telles que The LOX, Ghostface Killah, Raekwon, le regretté DMX, Snoop Dogg et bien d'autres entrer dans le ring de Verzuz. Le seul accroc jusqu'à miantenant a été la bagarre entre Three-6-Mafia et Bone Thugs-N-Harmony. Mais s'il y a bien un nom qui alimente toutes les conversations, c'est bien celui de Jay-Z. Tout le monde se demande si quelqu'un serait capable de le battre. Mardi 21 décembre, la page Twitter de TIDAL a donné un élément de réponse, elle a publié un message contenant une citation de Jay-Z concernant sa position par rapport à Verzuz, reprise de son passage sur Twitter Space avec Alicia Keys. Et selon lui, personne ne peut venir le concurrencer dans un Verzuz.

"Personne ne peut monter sur cette scène avec moi. Personne n'a une chance de se tenir sur cette scène avec moi. Tu veux vraiment te confronter au Grammy Family Freestyle live ?"