Future pense pouvoir rivaliser avec Jay-Z dans un Verzuz

C'est peu dire que la sortie de Jay-Z a propos d'un potentiel Verzuz a agité le rap game américain. Hova a déclaré que personne ne pouvait le tester. Lil Jon a immédiatement répliqué que Busta Rhymes pouvait tranquillement le "fumer". Aujourd'hui, c'est Future qui se place en adversaire potentiel du New-yorkais.

Le rappeur d'Atlanta a partagé ses réflexions via une publication publiée sur Instagram par le PDG de Duct Tape Entertainment, Big Bank Black alors que son nom a été cité comme concurrent possible pour Jay-Z.

"Je vous promets, les gens d'Atlanta ont l'impression que Pluto peut gagner contre Hov !" peut-on lire dans le message de Big Bank, que le rappeur d'Atlanta a republié dans sa story Instagram mercredi 22 décembre.

Un Verzuz entre les deux rappeurs seraient assez intéressant compte tenu de leur histoire : même s'ils avaient partagé un morceau, "I Got the Keys", sur un album de DJ Khaled en 2016, Hov avait taclé Future sur "4:44", parlant notamment de ses relations amoureuses. Les deux hommes s'étaient ensuite affrontés en ligne avant que Future ne déclare à Hot 107.9 ATL : "Je lui ai parlé. Il m'a dit que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait dire. Je n'en revenais pas, je pensais : 'tu es censé être le phare de la communauté hip-hop'..."

Depuis, les deux artistes jouent un peu au chat et à la souris. Il y a peu, Future a déclaré qu'il était plus gros que Jay-Z dans la rue. La concurrence est déjà là, les éléments pour un clash aussi, pourquoi, dès lors, ne pas régler ça lors d'un Verzuz ?

Quoi qu'il en soit, si un jour Jay-Z veut vraiment participer à un Verzuz, il aura l'embarras du choix. Lil Jon parie sur Busta Rhymes, Eminem est devenu top tweet car les Internautes le pensent capables de rivaliser, Lupe Fiasco espère un duel entre Hov et Lil Wayne. T.I., Rick Ross et Juvenile ont également proposé leur nom et Memphis Bleek pense que même Nas n'a pas assez de chansons pour rivaliser avec Hov'. Bon, pour cela, il faudrait déjà qu'il veuille en faire un...