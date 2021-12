Future pense qu'il est plus important que Jay-Z pour la rue !

Une déclaration légèrement présomptueuse.

Si pour beaucoup de gens la popularité des rappeurs se mesure en comparant ses chiffres de vente avec ceux des autres, la réalité est bien différente. De nombreux rappeurs sont devenus des boss des charts sans vraiment être écoutés et respectés par les gars de la rue, les gens à qui cette musique s'adresse en premier. Un énorme succès commercial ne signifie pas qu'on vous respectera dans les rues. Récemment, c'est Future qui a voulu, dans une poussée d'egotrip, mesurer son statut à celui d'une légende du rap : Jay-Z.

I’m the only one can get YE to pull up whenever wherever..tuh — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) December 18, 2021

In the streets im bigger then jigga. Ima run me a B up easy. — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) December 18, 2021

Oui, Future s'est comparé à Jay-Z et si on écoute son compte twitter, la comparaison est plutôt flatteuse pour Future, qui a déclaré : "Dans les rues, je suis plus gros que Jay-Z", après avoir notamment déclaré qu'il était le seul à pouvoir faire venir Kanye où il voulait, quand il le voulait. Que les 100 millions de dollars ne sont plus du tout un objectif pour lui (sous-entendu : il a plus), et que tout ce qu'il fait est simplement légendaire. On avait l'habitude de voir Future en plein crise d'egotrip, mais celle-ci a l'air violente.

Everything I do legendary or it want get done. Tuh — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) December 18, 2021

What’s on your Xmas list?? Mines getting everything they want — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) December 18, 2021

En tout, 6 ou 7 messages ont été postés, toujours disponibles sur son compte Twitter, il y en a même un qui dit : "Il y a quoi sur votre liste de Noël ? Sur la mienne, tout ce qu'ils veulent avoir", comme si il était encore un jeune revanchard qui veut prendre sa part alors qu'il est déjà multi-millionnaire. Cependant, sa déclaration sur Jay-Z a lancé des débats enflammés et certains internautes US disent que Future a raison.

On ne sait pas ce qu'il en est aux USA, mais en tout cas ici en France, pas grand monde ne pense que Future est plus apprécié par la street que Jay-Z. Et vous qu'en pensez-vous ?