Booba vs. Rohff : le clash se déplace sur de nouveaux sujets

La tension ne retombe bon.

L'acceptation par Booba du combat avec Rohff aurait pu, aurait dû faire retomber la pression. Il n'en est rien. Sur Twitter, les deux rappeurs échangent coups pour coups, le Duc continuant de se moquer de la tournée de son ennemi tandis que celui-ci a déplacé le clash sur des questions religieuses.

B2O appuie là où ça fait mal : selon lui, ROH2F n'arrive plus à remplir des salles de concerts et se sert de leur combat et de leur clash pour réussir son pari. D'ailleurs, il insiste sur le fait qu'il est toujours bloqué par son ennemi et qu'il ne peut pas lui parler en direct. Mais puisqu'on parle de religion, il a aussi des dossiers sous le coude à ce sujet...