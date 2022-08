Booba vs. Rohff ont trouvé un nouveau sujet de clash

Ils se moquent de leurs projets de concerts respectifs.

Comme si les sujets de friction ne manquaient pas entre eux, Booba et Rohff ont trouvé un nouveau terrain d'affrontement. Les deux rappeurs qui préparent une série de concerts se sont gazés sur les capacités des salles qu'ils remplissent alors même que le Duc vient d'annoncer que son concert exceptionnel au Stade de France le 3 septembre prochain était d'ores et déjà sold-out. Sans porté par cette excellente nouvelle, il a attaqué Housni sur la capacité des salles qu'il cherche à remplir durant sa prochaine tournée, tout en remarquant que beaucoup de dates avaient été annulée. Evidemment, ROH2F qui est très chaud sur B2O n'a pas perdu de temps et lui a répondu dans la foulée... Résultat, alors qu'on avait l'impression que le conflit se tassait un peu après la fin de non-recevoir adressé par Booba à Rohff pour le combat, l'incendie a repris de plus belle...