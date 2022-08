Booba vs. Rohff : le Duc accepte le combat !

Ce sera en boxe anglaise après la tournée de Rohff.

A un moment, on a pu croire que le Duc allait noyer le poisson et s'en tirer avec une pirouette. Mais Rohff a tellement insisté et surtout la pression des réseaux a été tellement forte que Booba n'avait plus qu'une seule alternative. Alors, il a accepté le combat proposé par ROH2H. Il se fera en boxe anglaise et devrait avoir lieu après la tournée d'Housni, en novembre 2022. De quoi tirer un trait sur plus de 15 ans de clashs et d'embrouille. Le Duc a donc laissé un vocal sur Twitter pour expliquer sa décision.

"Eh ROh2F, arrête de forcer, arrête de blogguer, tu sais très bien que j'accepte le combat, c'est moi qui l'ai proposé, en boxe thaï, moi je préfère boxe thaï, maintenant si tu as peur de la boxe thaï, on fait en anglaise, je te règle aussi mais tu sais très bien que ce n'est pas moi qui vais t'envoyer le contrat parce que c'est ta technique, tu vas contester le contrat, tu vas dire nananana, selon mes termes machin. Donc on va trouver un tiers, je crois que c'est comme ça qu'on dit et c'est lui qui va proposer un combat. Et on va tous les deux accepter et je vais te baiser !"