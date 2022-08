Booba vs. Rohff : ROH2F propose à B2O de lui payer son billet d'avion, les insultes volent

La provocation entre Rohff et Booba atteint un nouveau level.

On ne sait pas si le combat se fera vraiment mais force est de reconnaître que Rohff est plus que motivé pour régler définitivement ses comptes avec Booba. Alors que le Duc doit faire face à de gros problèmes sur Instagram, le rappeur du 9.4. ne fait pas dans la dentelle et comme il est vraiment pressé d'en découdre, il a proposé sur Twitter de payer les billets d'avion pour la France à son ennemi. Une escalade de plus dans la violence de ce clash historique car, évidemment, Booba a répondu et il s'est moqué des velléités d'Housni.