Booba : Rohff veut le "démonter", B2O se moque

Les deux mastodontes sont repartis dans un clash violent !

On pensait que le clash entre Rohff et Booba avait vécu. C'était sans compter sur le Duc qui a récemment remis de l'huile sur le feu, retrouvant ainsi son meilleur ennemi alors qu'il est aussi en guerre contre Vald ou les influenceurs. Toujours est-il que le rappeur du 92I a proposé un combat à Housni et celui-ci s'est empressé d'accepter menaçant même de "démonter" B2O.

La haine est plus que jamais vivace entre les deux poids lourds du rap français qui se déteste et se provoque depuis de nombreuses années déjà. Booba accaparé par ses autres combats, l'interprète de "Qui est l'exemple" pensait certainement passer un été tranquille. Que nenni. Le rappeur expatrié à Miami s'est rappelé aux bons souvenirs de son ennemi numéro un et depuis, c'est l'escalade sur les réseaux sociaux. Plus les heures passent, plus la tension monte, jugez plutôt.