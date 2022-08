Booba vs. Rohff : le clash continue autour de l'organisation du combat

Les deux artistes ne se lâchent pas.

Booba ayant finalement accepté de se battre avec Rohff, on aurait pu penser que les deux rappeurs allaient ralentir leur rythme de provocation sur Twitter et y aller plus léger sur les insultes. C'est en fait tout le contraire, le rythme s'est intensifié puisque maintenant ils s'embrouillent sur le côté organisationnel de la chose... Cela vient aussi du fait que ROH2F a bloqué B2O et que celui-ci ne peut pas lui envoyer de DM en direct. Or, ce dernier se plaint que cela ne facilite pas l'organisation.